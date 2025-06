Jailson do Acordeon, Joseane de Josa e Cleber Silva são atrações do Arraiá do Chico

O Externato São Francisco de Assis vai realizar mais uma edição do Arraiá do Chico neste sábado, 7 de junho, a partir das 17h na sede da instituição, em Aracaju. O evento vai ser comandado por Jailson do Acordeon, Joseane de Joza e Cleber Silva – o Piseiro do Senhor. Com apresentação doa jornalistas Fredson Navarro e Marcele Machado, toda a renda arrecadada será em prol da obra da instituição.

A festa vai contar com comidas típicas, barraca do beijo e muitas surpresas. A assessoria de imprensa é assinada pela Navarro Comunicação.

A instituição acolhe 100 crianças em situação de vulnerabilidade social e para manter a obra precisa de doações.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 20 na sede da instituição que está localizada na Avenida Edézio Vieira de Melo, 585 – Suissa, Aracaju. Outras informações através do número (79) 3224-3509.

Texto Fredson Navarro