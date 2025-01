Janeiro Branco: Sapsi oferece suporte emocional à população

Em momentos de angústia, dor ou incerteza, ter alguém disposto a ouvir faz toda a diferença. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Aracaju (SMS) disponibiliza o Serviço de Apoio Psicológico (Sapsi), uma iniciativa que acolhe, orienta e oferece suporte emocional à população.

Este serviço surgiu durante a pandemia, um período marcado pelo isolamento social e aumento da ansiedade, e seguirá, ainda mais fortalecido, acolhendo cidadãos que precisam de amparo mental. Segundo a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), Lidiane Rosa, cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo. “É necessário estar atento ao nosso estado psíquico para viver bem e ter qualidade de vida”, ressalta.

O Sapsi conta com psicólogos que fazem o acolhimento via telefone, realizam orientação e apoio para assuntos relacionados ao sofrimento psíquico, por meio de uma escuta qualificada. “Muitas vezes, nessa escuta inicial, é possível oferecer suporte e ajudar a resolver as dificuldades que a pessoa está enfrentando naquele momento. É importante lembrar que corpo e mente estão interligados. Assim, se você está sentindo angústia ou percebendo sinais no seu corpo que fogem do habitual e lhe causam preocupação, o Sapsi é um serviço preparado para acolher você”, endossa Lidiane.

Durante o atendimento, além de receber o suporte necessário, o cidadão também será orientado sobre os serviços disponíveis na Reaps. “Caso sua demanda exija um acompanhamento contínuo, serão fornecidas orientações sobre quais serviços procurar para dar continuidade ao cuidado. Buscamos prevenir e apoiar constantemente. Ligamos para pessoas na fila de espera, orientamos quem precisa e acompanhamos notificações de casos graves. A ideia é nunca deixar ninguém sem apoio”, explicou a coordenadora.

Ativo desde 2020, o Serviço de Apoio Psicológico é uma rede que oferece atendimento pelo telefone 0800-729-3534 (opção 3), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Psicólogos capacitados estão disponíveis para escutar e auxiliar pessoas que enfrentam ansiedade, luto, dúvidas ou outros tipos de sofrimento emocional, garantindo um atendimento humanizado e acolhedor. Desde o início do serviço, já foram realizados mais de 31.500 atendimentos, iniciativas voltadas para o cuidado emocional e o bem-estar de quem busca apoio.

Por Lucivânia Pereira/ Ascom SMS