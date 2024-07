Jaqueline Carvalho é a embaixadora da Avon em Paris

Ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei cobrirá os jogos no país em suas redes sociais com as séries “JÁ O Que?” e “Torcida Avon”

Em parceria com a Avon, nas próximas três semanas, a pernambucana Jaqueline Carvalho, bicampeã olímpica, estará em Paris para fazer cobertura especial de um dos eventos esportivos mais importantes do mundo. A ex-atleta, e agora criadora de conteúdo, apresentará duas séries dedicadas ao torneio. No quadro intitulado de “JÁ O QUE?”, em referência ao seu nome, a esportista revelará o que não pode faltar em uma viagem a Paris, incluindo as maquiagens e cosméticos da Avon que a acompanharão durante toda a jornada no país.

Ainda nas redes sociais, os internautas poderão seguir os passos de Jaque e também compartilhar suas experiências com os produtos da marca durante o campeonato. Os conteúdos gerados pelo público farão parte da iniciativa “Torcida Avon”, que será lançada no mesmo período.

Para Juliana Barros, diretora de Comunicação e Marketing da Avon Brasil, a iniciativa desenvolvida para o torneio em Paris é mais uma oportunidade de demonstrar o incentivo da marca às figuras femininas no desporto. “A parceria entre a Avon e a atleta Jaque reforça nosso compromisso contínuo com o empoderamento das mulheres no esporte. Temos nos dedicado a apoiar e valorizar o esporte feminino, destacando ícones como Marta em nossas campanhas e promovendo a igualdade de gênero em todas as nossas ações”, ressalta.

Ambas as ações integram os esforços da Avon em destacar as atletas mulheres e o protagonismo feminino no esporte. Anteriormente, a líder no mercado de beleza já havia realizado parcerias com outras esportistas, como Marta, eleita melhor jogadora do mundo seis vezes pela Fifa; Pâmela Rosa, bicampeã mundial de skate street; Raissa Machado, medalhista de ouro no Mundial de Atletismo Paralímpico com o lançamento de dardo; e Vitória Rosa, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019 com o atletismo.

Desta vez, a iniciativa resgata um propósito semelhante aos das campanhas que a antecederam: destacar que, nas disputas de alto rendimento, a autoexpressão e a autoestima também são fatores essenciais para um bom desempenho. A maquiagem faz parte disso, como já demonstrou a tenista Serena Willians, a ginasta Nadia Comăneci e a brasileira Marta, quando usou o batom roxo da linha Power Stay da Avon em um dos jogos mais importantes da sua vida quando foi considerada a maior artilheira de Copas do Mundo.

Avon, parte do grupo Natura &Co desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, concentra no país sua maior operação. Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade. Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km. Além disso, suas revistas também oferecem diversos itens para Moda & Casa.

