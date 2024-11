‘Jardim Encantado do Noel’ abre o Natal em Aracaju

Na segunda-feira, 4 de novembro, o Shopping Jardins brinda a população com decoração natalina repleta de atrações para toda a família aproveitar

O Shopping Jardins dá boas-vindas ao Natal e brinda a população com uma graciosa decoração inspirada na beleza das flores. O ‘Jardim Encantado do Noel’ será aberto ao público nesta segunda-feira, 4 de novembro, e contará com sofisticada cenografia assinada pela expert Cecília Dale. Na Praça de Eventos Ipê, majestosa árvore de 10 metros de altura convida as famílias a tirarem lindas fotos. Balanços, escorregador em formato de regador, gira-gira acessível a pessoas com deficiência, brinquedão e bicicletas mágicas que acendem a iluminação da fonte garantem a diversão da criançada. O acesso será gratuito.

Durante o Natal, haverá lindos cenários para fotos em todo o shopping e o jardim de inverno ganhará iluminação decorativa, balanço de madeira e asas de borboleta em led. O espaço estará aberto à visitação, de sexta a domingo, das 18h às 21h, e o acesso será gratuito.

Na Praça de Eventos Orquídea, um circuito de brincadeiras irá convidar a garotada a curtir mais diversão. Kid play, gangorras, cama de gato, tobogã, piscina de bolinhas e oficina de bottons integram a atração que contará com bilheteria própria.

Na Portaria B, o tradicional presépio irá remeter o visitante à essência do Natal, com a representação do nascimento de Jesus. Em todo o mall, pinheiros, guirlandas e decoração aérea e iluminação decorativa na área externa irão complementar o cenário encantador, convidando crianças, jovens, adultos e idosos a viverem um feliz Natal.

Chegada do Papai Noel

Na quarta-feira, 6 de novembro, o Bom Velhinho chegará ao Shopping Jardins, onde permanecerá até o dia 24 de dezembro, compartilhando amor, tirando fotos e recebendo as tradicionais cartinhas da garotada. Em parceria com a Fecomércio Sergipe, o empreendimento brindará o público com o encantador desfile ‘Um Sonho de Natal”, que sairá da Portaria C às 18h30 em direção à Portaria D.

Após a parada natalina, os personagens seguirão para o Jardim Encantado, na Praça Ipê, e o Bom Velhinho estará no Bosque do Noel, em frente à Loja Nagem, recebendo o público para fotos. Até o dia 23 de dezembro, as famílias poderão encontrá-lo em seu majestoso trono localizado no Bosque, de terça-feira a domingo, das 14h às 20h, com intervalos de 30 minutos para o Papai Noel alimentar as renas. Já no dia 24 de dezembro, o atendimento será do meio-dia às 18 horas.

Sessão Azul

O Bom Velhinho também reservou um horário especial para receber as pessoas neurodivergentes que preferirem desfrutar de um momento mais tranquilo ao lado dele. As sessões azuis acontecerão aos sábados e domingos, das 13h às 14h, e os interessados em participar devem realizar agendamento prévio pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

Jardim Encantado do Noel

O quê? Decoração natalina com balanços, brinquedão, gira-gira acessível a pessoas com deficiência e outras atrações para toda a família aproveitar.

Quando? A partir de 4 de novembro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação