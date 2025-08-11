Jardins apresenta pocket show gratuito com Simone Morena, em Aracaju

A rainha do arrocha irá divulgar seu mais recente sucesso, ‘Na Maldade’

No dia 14 de agosto, às 18h30, o Shopping Jardins receberá o pocket show “Bar da Morena”, somando a potência e o carisma de Simone Morena, considerada por muitos a nova voz feminina do arrocha. O encontro acontecerá na Praça de Alimentação Jardins, seguido de sessão de fotos com os fãs. O acesso será gratuito.

O pocket será dedicado à apresentação de seu recente sucesso, “Na Maldade”, que ultrapassou a impressionante marca de 6 milhões de plays no Spotify. Esta canção autoral reforça a identidade romântica e intensa de Simone, já faz parte de playlists virais e trends em todo o país.

Sobre Simone Morena

Natural de Itabaiana (SE) e radicada em Aracaju, Simone começou a cantar aos 3 anos de idade, dando seus primeiros passos no canto coral e se profissionalizando aos 13 anos, passando por bandas como Raio da Silibrina, Dose Dupla, Esquema 3, Forró Biss e Pássaro de Fogo, até consolidar sua carreira solo.

Ela representa a nova geração feminina no arrocha — ritmo tradicionalmente dominado por vozes masculinas — e tem sido reconhecida como destaque por artistas do gênero.

O single “Na Maldade”, assinado por Simone em parceria com Thiago Costa, vem ganhando destaque por sua melodia envolvente e narrativa sensual e sentimental. O EP que inclui essa faixa foi lançado recentemente e reflete sua aposta na originalidade do arrocha romântico.

Simone já ultrapassou a marca de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, consolidando-se como referência no ritmo e confirmando sua ascensão no cenário nacional.

Serviço

O quê? Pocket show Bar da Morena, com a rainha do arrocha Simone Morena.

Quando? 14 de agosto (quinta-feira), às 18h30.

Onde? Praça de Alimentação Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins l Aracaju (SE).

Classificação etária? Livre.

Lotti+Caldas Comunicação