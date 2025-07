‘Jardins da Diversão’ traz experiências imersivas e saborosas para as férias escolares

Julho chega trazendo ainda mais diversão, aventura e sabor para o Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A partir desta sexta-feira, 4 de julho, o empreendimento promove o ‘Jardins da Diversão’, programação especial de inverno que traz o universo lúdico da série Detetives do Prédio Azul (DPA), atividades gratuitas para a criançada e um festival gastronômico irresistível.

O grande destaque é o parque temático do DPA, sucesso do canal Gloob. A atração apresentada pela Happy Kids seguirá na Praça de Eventos Ipê até o fim de agosto. Com uma graciosa cenografia inflável que simula o famoso Prédio Azul, o espaço conta com piscina de bolinhas, pula-pula, obstáculos e brinquedos criados para o lazer das crianças de 2 a 13 anos. Os ingressos têm valores a partir de R$60 para até 40 minutos de diversão. Crianças menores de 5 anos devem entrar acompanhadas por um adulto responsável e há meia-entrada para pessoas com deficiência ou no espectro autista, mediante apresentação de documentação.

Para tornar a experiência ainda mais imersiva, o empreendimento promove o desafio Detetives do Shopping Jardins (DSP) nos dias 12, 13, 19 e 20 de julho. A brincadeira gratuita convida os pequenos a viverem uma aventura pelos corredores do shopping, com enigmas e pistas em uma missão que estimula a curiosidade e o raciocínio lógico. O acesso será gratuito, mediante reserva pelo aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS).

E para adoçar ainda mais as férias, as famílias poderão aproveitar o Festival Sabor de Diversão, que acontece de 7 a 13 de julho com promoções e delícias em diversas operações gastronômicas do mall, em homenagem ao Dia Mundial do Chocolate, celebrado em 7 de julho.

Com atrações para toda a família, o ‘Jardins da Diversão’ transforma o mês de julho em uma temporada irresistível de lazer e experiências para os pequenos — e também para os adultos que embarcam com eles nessa aventura.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação