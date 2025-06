Jau e Edson Gomes embalam pôr do sol com show especial em Aracaju

Evento ocorrerá no dia 23 de agosto e os ingressos já estão à venda no segundo lote

O cantor Jau volta a capital sergipana para comandar mais uma edição do seu projeto Pôr do Sol. O evento ocorrerá no dia 23 de agosto, a partir das 15h, no Viral Sky Beach, localizado na Av. Inácio Barbosa, 13785 – Mosqueiro. Além do artista baiano, também subirá ao palco o cantor Edson Gomes. Portanto, o público deve se preparar para curtir um fim de tarde leve, com muito alto-astral e música boa.

Durante a apresentação, Jau irá embalar os corações dos apaixonados por reggae com os grandes sucessos da sua carreira em um show intimista e especial. No repertório, estão canções como ‘Com Carinho’, ‘Flores da Favela’ e ‘Cidade dos Poetas’. Realizado pela IG Entretenimento, a festa tem classificação etária de 16 anos.

O segundo lote de ingressos já está à venda na loja Point do Ingresso, localizada no primeiro piso do RioMar Shopping Aracaju. Também é possível comprar de forma online através do site www.ticketmaker.com.br. Vale informar que o show tem limite de público, portanto garanta logo o convite para vivenciar essa festa incrível!

Outras informações podem ser obtidas através do Instagram @pordoaju .

SERVIÇO

Evento: Pôr do Sol com Jau

Atrações: Jau e João Gomes

Quando: 23 de agosto de 2025

Local: Viral Sky Beach, localizado na Av. Inácio Barbosa, 13785

Horário: 15 horas

Ponto de vendas: Point do Ingresso (1º piso do RioMar Shopping) ou através do site www.pointdoingresso.com.br.

Realização: IG Entretenimento

Informações: Instagram @pordoaju

Por Osanilde Oliveira