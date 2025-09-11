Jeferson Andrade doa sangue e reforça importância da solidariedade

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Jeferson Andrade, esteve nesta terça-feira (10) no Hemose, unidade da Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), onde foi recebido pelo diretor-geral Charles Leal.

Na ocasião, o parlamentar realizou a doação de sangue e destacou a relevância desse gesto simples, mas capaz de salvar muitas vidas.

Ao visitar o Hemose, Jeferson reforçou a parceria institucional com a FSPH e enalteceu o trabalho desenvolvido pela equipe da unidade, que desempenha papel fundamental no atendimento à população sergipana.

Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Como cidadão, quero incentivar todos a abraçarem essa causa e ajudarem a salvar vidas, afirmou o deputado.

A iniciativa do parlamentar demonstra compromisso com a solidariedade e também com o fortalecimento das instituições de saúde do Estado.

