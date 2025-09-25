Jeferson Andrade lamenta o falecimento do Sanfoneiro Zé Américo

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, lamentou hoje o falecimento do sanfoneiro José Américo Cavalcante, o forrozeiro sergipano Zé Américo do Campo do Brito.

O artista era famoso em todo o país.

Zé Américo gravou discos, fez shows e participou de vários programas de televisão locais e nacionais, como São João da Gente, Forró Bodó, Mais Você, Domingo Legal e Fantástico.

“Registro com pesar o falecimento do sanfoneiro Zé Américo, um dos mais importantes músicos do nosso estado. Ele fez muito sucesso em todo o país. Aos familiares, amigos e admiradores do Zé Américo, do Campo do Brito, apresento aqui – também nome dos deputados e das deputadas da Assembleia Legislativa – nossas sinceras condolências” – declarou o deputado Jeferson Andrade.