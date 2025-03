Jessier Quirino faz show em comemoração aos 170 anos de Aracaju

Na noite desta quarta-feira, 12, o Teatro Tobias Barreto foi palco de um grande encontro com a cultura nordestina. Como parte das comemorações pelos 170 anos de Aracaju, a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) promoveu uma apresentação especial do poeta e cordelista Jessier Quirino, que encantou o público com seu talento, humor e poesia inspirados no cotidiano do sertão.

Com sua habilidade singular de transformar causos do interior em versos carregados de irreverência e emoção, misturando poesia, prosa e música, ele proporcionou momentos de riso e reflexão, valorizando a identidade cultural do Nordeste e ressaltando a importância da oralidade na preservação das tradições populares.

“É uma alegria imensa estar aqui, compartilhando poesia, causos e esse jeito arretado de contar histórias que é tão nosso. Aracaju é terra de maresia mansa e povo arretado, onde a cultura pulsa forte feito zabumba em noite de festa. Nesta data querida, celebro junto com os sergipanos a beleza dessa cidade que acolhe com o coração e encanta com sua história. Viva Aracaju” disse Jessier Quirino

A abertura do evento ficou por conta do ator sergipano César Leite, que interpretou a obra “A Morte do Matador”, preparando o cenário para uma noite de pura celebração à tradição nordestina. O ator afirmou que estar honrado em fazer parte dessa noite comemorativa. “A Morte do Matador é uma história que carrega muito do nosso imaginário popular, e poder apresentá-la antes do grande mestre Jessier Quirino foi um desafio, uma alegria e uma honra.”

A plateia, formada por admiradores da cultura nordestina, acompanhou cada verso com entusiasmo, reforçando a relevância de iniciativas como essa para a manutenção e difusão da arte popular. A Funcaju e a Prefeitura de Aracaju reafirma seu compromisso com a valorização da cultura e segue promovendo eventos que unem entretenimento, educação e identidade cultural, fortalecendo o vínculo da cidade com suas raízes.

Texto e foto AAN