170 anos de Aracaju: Jessier Quirino, Trio Serestas e Renantique farão shows

Em comemoração aos 170 anos da capital, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), promoverá uma programação especial no Teatro Tobias Barreto. Nos dias 9, 10 e 12 de março, o público poderá conferir apresentações gratuitas, incluindo o poeta e humorista Jessier Quirino, além dos shows do Trio Serestas e do grupo Renantique, que vão unir o erudito, o popular e o folclórico da música brasileira.

No dia 9 de março, às 18h, será lançado o Trio Serestas, formado por três músicos sergipanos de destaque: Marilia Teixeira, cantora lírica de reconhecida técnica vocal; Rodrygo Besteti, violonista de talento ímpar; e Lucas Campelo, sanfoneiro, cuja maestria no instrumento é amplamente reconhecida. O grupo tem como proposta representar a inerência dos elementos eruditos, populares e folclóricos da música brasileira, com um olhar atento à riqueza da tradição nordestina.

Já no dia 10 de março, às 20h, o grupo Renantique apresenta o concerto “Do Medievo ao Nordeste Armorial”. Em uma performance emocionante, o grupo propõe um diálogo entre a cultura ibérica da Idade Média, trazida pelos colonizadores, e os cantos nativos que ecoam na tradição musical brasileira. A apresentação promete uma viagem sonora que conecta o passado medieval europeu com a riqueza cultural do Nordeste brasileiro.

Nordestinidade

A apresentação do dia 12 de março, com início a partir das 20h30, ficará por conta de Jessier Quirino. Com sua genialidade e talento inconfundíveis, o poeta e contador de causos promete emocionar e arrancar gargalhadas do público em uma apresentação especial, repleta de histórias marcantes, versos encantadores e aquele toque de ‘nordestinidade’.

Para abrir essa noite memorável, o talentoso César Leite subirá ao palco abrindo o espetáculo para interpretar “A morte do matador”, com toda a emoção e maestria. Sua apresentação será um verdadeiro convite para mergulhar no universo mágico da poesia popular, onde cada palavra carrega sentimentos profundos e imagens vívidas da cultura nordestina.

O evento promete ser uma experiência inesquecível para os amantes da literatura de cordel, do humor inteligente e da arte que toca a alma. Será uma celebração da riqueza cultural do nosso povo, onde o riso se mistura com a emoção e a tradição encontra a modernidade na voz e no talento desse grande artista.

AAN