Pocket show gratuito acontece nesta sexta-feira, 7 de junho, às 17 horas

“Nunca pensei viver assim, um amor tão especial”. O clima de romance está no ar e a melhor época do ano chegou trazendo bons motivos para todo mundo dançar um forrozinho em Aracaju (SE). Nesta sexta-feira, 7 de junho, o cantor João Marcus, ou melhor, JM Puxado, comanda o Esquenta do Arraiá do Povo no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Às 17 horas, o artista sobe ao Palco Eneva, na Praça de Alimentação Arcos, e brinda o público de todas as idades com um pocket show gratuito. O autor de hits como “Morena Linda” e “Nenhum Bilhete” promete colocar todo mundo para dançar ao som de grandes sucessos da música nordestina e canções de seu novo álbum “Bota no Forró”.

Realizada em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, a programação junina do Shopping Jardins segue até o final do mês com muita música, dança e diversão para toda a família aproveitar. Apresentações musicais gratuitas no Palco Eneva, Vila do Povo, Viva Música Especial e Lounge Junino com Quermesse da Serra do Machado integram as atrações.

Vila do Povo

A partir do dia 11 de junho, a Praça de Eventos Orquídea acolhe uma charmosa vila junina com barraquinhas típicas, espaços cenográficos para fotos e apresentações de quadrilhas juninas às quintas-feiras.

Confira a programação:

13/06 – 19h: Quadrilha Meu Xamego;

20/06 – 19h: Quadrilha Asa Branca;

27/06 – 19h: Quadrilha Unidos do Arrastapé.

Lounge Junino

Dando as boas-vindas ao público, um charmoso lounge junino foi montado ao lado da Portaria A, em frente ao restaurante Tio Armênio. A partir desta sexta-feira, 7 de junho, o espaço recebe a Quermesse da Serra do Machado e brinda os visitantes com barraquinhas repletas de produtos artesanais e comidas típicas à venda.

Viva Música

Neste mês, o projeto que coloca em destaque os talentos da cena artística sergipana homenageia os ritmos nordestinos. Aos domingos, a partir das 18 horas, tem muito forró, xote e baião para toda a família curtir nas praças de alimentação Jardins e Arcos. O arrasta-pé é gratuito.

9/06 – 18h: MPB in Xote na Praça de Alimentação Arcos;

16/06 – 18h: Xote do Jorge na Praça de Alimentação Jardins;

23/06 – 18h: Seu Biná na Praça de Alimentação Arcos;

30/06 – 18h: Baião de 3+uma na Praça de Alimentação Jardins.

Mais diversão

Além das tradicionais opções de entretenimento do Shopping Jardins, os momentos de lazer das famílias contam também com o Parque Fazendinha TacTacs e o Big Fun.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação