João do Posto fortalece o apoio ao seu neto Prof. Weslley

A disputa eleitoral por uma das 17 vagas na Câmara Municipal de Lagarto será intensa e bastante concorrida.

Neófito na disputa, o professor Weslley Carvalho segue fortalecendo o seu nome e se preparando para o embate pelo PSD. Nesta semana, o pré-candidato reuniu a família em estúdio de fotografia para as primeiras fotos da futura campanha.

Além do pai e mãe, o professor também foi fotografado ao lado do empresário e avô, João do Posto, que fortaleceu o apoio ao seu neto.

O empresário e professor, Weslley Carvalho, está filiado ao PSD e deve ter o seu nome confirmado para postular um cargo no Poder Legislativo de Lagarto na Convenção do Partido Social Democrático no dia 20 de julho.

ASCOM – Prof. Weslley Carvalho