João Gomes e Taty Girl são atrações do Forró Caju 2025 desta segunda

Nesta segunda‑feira (23), véspera de São João e ponto facultativo no município, o Forró Caju 2025 vai transformar a noite em uma grande festa para todos os gostos e idades. A programação no Palco Luiz Gonzaga recebe nomes que representam diferentes estilos e prometem não deixar ninguém parado.

Se apresentam Luanzinho Moraes, João Gomes, Taty Girl, Danielzinho Jr. e Larissa Costa.

A cantora Larissa Costa vem direto de Itabaianinha para mostrar toda a paixão do brega e do arrocha que carrega no repertório. Já o cantor pernambucano João Gomes assume o comando em seguida e exibe toda a energia do piseiro que arrasta multidões por onde passa. Direto do Ceará, a noite continua com Taty Girl e seu jeito inconfundível de transformar forró romântico em uma celebração para todos. Danielzinho Jr., talento sergipano, apresenta seu forró cheio de tradição e animação para não deixar o público parado. Luanzinho Moraes encerra a noite com o arrocha que embala casais e fãs apaixonados.

No Casarão Clemilda, o Palco Gerson Filho recebe quem não resiste ao clima autêntico e tradicional do São João. A festa ficará por conta de Roger Kbelera, Cassiano do Forró, Joba Alves, Aurelino “O Bom do Forró” e Rojão Diferente, garantindo uma noite completa para quem quer aproveitar cada momento do Forró Caju 2025.

Confira a programação desta segunda-feira, 23:

23/06 – Palco Luiz Gonzaga

20h – Luanzinho Moraes

21h30 – João Gomes

23h – Taty Girl

0h30 – Danielzinho Jr.

02h – Larissa Costa

23/06 – Palco Gerson Filho

19h – Roger Kbelera

20h30 – Cassiano do Forró

22h – Joba Alves

23h30 – Aurelino “O Bom do Forró”

01h – Rojão Diferente.