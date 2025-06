João Ventura leva o Forró D’Aventura ao Forró Caju, no Palco Gerson Filho

O cantor, compositor e pianista sergipano João Ventura apresenta no dia 29 de junho, às 22h, no Palco Gerson Filho do Forró Caju, o espetáculo Forró D’Aventura, um projeto que propõe uma nova perspectiva ao forró, onde o piano assume um papel central e surpreendente. No Forró D’Aventura, o piano se torna personagem principal. Ele faz as vezes do baixo, da guitarra, mas, claro, sem deixar de ser piano, com toda a delicadeza, força e tessitura que lhe confere. Isso, por si só, já justificaria a aventura do trocadilho no nome. Mas a proposta vai além: a aventura está também na forma como o forró acontece ao vivo, com convenções criadas entre olhares e suspiros, regados a muito riso e cumplicidade entre os músicos.

O músico deixa um recado para o público sergipano, que já pode aguardar novidades nesse espetáculo.“Preparei um repertório pra lá de especial, com arranjos que celebram a riqueza do nosso forró, indo do xote e do xaxado ao côco e ao baião, passando por Chopin, Mozart e Beethoven!” , enfatiza João Ventura.

Um jogo de ombro para lá, um sustenido para cá e brotam Dominguinhos, Jacksons, Clemildas e uma ilimitada companhia de mestres e memórias, revisitados por uma formação única e inusitada para um forró. Tudo isso é temperado pela deliciosa brasilidade que faz deste ritmo um verdadeiro patrimônio da humanidade.

Para essa noite especial no Forró Caju, João Ventura estará acompanhado dos músicos Scurinho Zabumbada, Andrezinho, Paulo Giron e Rodrigo Lima. E o espetáculo contará ainda com a participação especial do poeta J. Victor Fernandes, somando palavra e poesia à festa sonora dessa aventura musical. Então anota aí: sábado, 29 de junho, às 22h, na Praça do Mercado Municipal de Aracaju, tem Forró D’Aventura no Palco Gerson Filho. Chega junto pra viver essa viagem arretada ao som do piano mais forrozeiro do planeta!

