João Ventura traz pela 1ª vez música clássica para o Fasc e emociona plateia

A 40ª edição do maior festival de cultura e arte do Nordeste, o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), uniu cores, sons, memórias, histórias e diversidade cultural, atraindo milhares de pessoas em todo o Brasil. Um festival eclético por essência e que, este ano, trouxe a música clássica do sergipano João Ventura, que emocionou o público.

O cenário escolhido para essa linda apresentação teve como fundo a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, dando um ar nostálgico e elegante, um par perfeito para engradecer ainda mais a apresentação do músico sergipano que fez questão de fazer um repertório escolhido com delicadeza para presentear o público presente.

“Foi a primeira vez que participei do FASC, um festival que eu sempre quis estar presente, enquanto artista, e esse ano deu certo, e não podia ter sido melhor, porque foi dentro de uma igreja, eu acho que eu sou muito mais, hoje em dia, esse artista solo, do piano e voz, do que esse cara de grandes multidões, de palcos enormes, com pessoas em pé”, enfatizou Ventura.

O público estendeu suas cangas, levou suas cadeiras para escutar de pertinho a música clássica e bem orquestrada de João Ventura, que mostra uma nova fase do seu amadurecimento musical. Aquele músico inquieto, de batidas agitadas, deu lugar a um João Ventura clássico sentado em frente ao seu piano, companheiro de uma vida toda.

“Viver essa experiência no Fasc foi maravilhoso, ver aquela igreja abarrotada de gente e absolutamente silenciosa esperando a próxima nota é uma emoção tremenda. É uma nova fase onde eu posso olhar nos olhos das pessoas e descobrir ali de uma maneira intuitiva, qual será a próxima música a ser tocada. Então foi uma alegria, assim, sem tamanho, participar do FASC, perceber que Sergipe tem um festival desse porte, desse tamanho, com essas pessoas engajadas em fazer a arte da melhor qualidade, em apreciar a arte é uma honra para eu ter podido ser um desses artistas a abrilhantarem esse festival”, contou emocionado.

João Ventura já deixou escapar que já está preparando repertório e ensaiando para já tradicional apresentação natalina que será um presente especial para os sergipanos com data e local marcados. A apresentação acontecerá no dia 21 de dezembro, às 19h, no Teatro Tobias Barreto, que esse ano traz como novidade um especial em homenagem a Caetano Veloso. Apesar de faltar um mês para o espetáculo os ingressos já estão bem concorridos, para garantir logo o seu ingresso as vendas estão sendo realizadas na bilheteria do teatro e no site do Web Guichê https://www.guicheweb.com.br/especial-de-natal-joao-ventura-canta-caetano_47853

Texto e foto assessoria