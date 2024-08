Joaquim Casaca de Couro defende implantação de projetos culturais e esportivos

A implantação de projetos culturais e esportivos para as crianças e jovens nos bairros da capital é uma das pautas defendidas pelo candidato a vereador por Aracaju, músico e sindicalista Joaquim Casaca de Couro (PV). Segundo ele, essas atividades estariam atreladas ao desempenho escolar e podem contribuir com a formação cidadã.

“Esses projetos seriam uma espécie de atividades complementares para as crianças e jovens, que teriam como um dos pré-requisitos ter um bom desempenho na escola. Imagine o quanto isso seria positivo, pois evitaria a ociosidade e afastaria nossos jovens do mundo do crime, especialmente das drogas”, destaca Joaquim Casaca de Couro.

Outro ponto positivo apontado pelo candidato a vereador é a possibilidade de descobrir novos talentos nas duas áreas. “Estamos acompanhando as olimpíadas e fico imaginando o tanto de meninos e meninas com potenciais nos esportes, mas que não despertam isso por falta de uma iniciativa que coloque profissionais preparados, a estrutura adequada e os incentivos necessários”, pontuou.

“Na cultura, que é minha área, podemos também aproveitar todo o potencial desses jovens para manter viva nossas tradições, seja na música, no teatro, na dança e tantas outras atividades. Eu costumo dizer que é um sonho de todo artista sergipano a inclusão dos eventos, das oficinas e demais atividades culturais nos bairros de Aracaju, promovendo a inclusão social das crianças e jovens através da cultura”, complementou Joaquim Casaca de Couro.

