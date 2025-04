Joaquim da Janelinha celebra atendimento de demandas e elo entre comunidade e a gestão

Na sessão desta terça-feira, o vereador Joaquim da Janelinha utilizou a tribuna da Câmara Municipal para agradecer à gestão municipal pelo atendimento de reivindicações encaminhadas por seu mandato. O parlamentar destacou a importância do diálogo entre as comunidades e o Poder Executivo, reforçando que a Câmara tem se consolidado como um espaço cada vez mais atuante e com voz ativa para a população.

Na semana passada, Joaquim apresentou duas demandas urgentes, uma no bairro São Conrado e outra no Paraíso do Sul. No primeiro caso, moradores e comerciantes da travessa N, especialmente o senhor João, proprietário de uma panificação, enfrentavam transtornos devido a recorrentes obstruções na rede de esgoto. Apesar de uma ação inicial da DESO, o problema persistia. Após contato com o diretor de Operações da Emurb, Diego Garcia, uma equipe foi enviada ao local, e o serviço foi realizado no último sábado.

“Recebi vários feedbacks positivos do pessoal do São Conrado e fico muito feliz em ser esse elo entre a comunidade e o Poder Executivo. É fundamental garantir que as necessidades da população sejam atendidas”, afirmou Joaquim.

A segunda demanda estava relacionada à iluminação do campo de areia do Paraíso do Sul, a única quadra esportiva da região. O local necessitava de manutenção e da substituição das lâmpadas. Após a solicitação do vereador, a Emurb enviou uma equipe para efetuar a troca completa da iluminação, garantindo melhores condições para os frequentadores do espaço. “Agora, seguimos trabalhando para buscar melhorias, como a implantação de arquibancadas, uma reivindicação antiga da comunidade”, destacou.

Além dessas ações, Joaquim visitou a Secretaria Municipal de Assistência Social, onde se reuniu com a secretária Simone Valadares. Durante o encontro, ele levou novas demandas da população e colocou seu mandato à disposição para contribuir com projetos sociais por meio de emendas parlamentares. “Foi um bate-papo muito produtivo. Parabenizo a secretária Simone e sua equipe pelo compromisso e desejo cada vez mais sucesso nessa missão tão importante”, finalizou o vereador.

Joaquim também fez questão de destacar o papel fundamental da Emsurb, que, assim como a Emurb, tem dado atenção especial às suas solicitações. Ele agradeceu ao presidente Hugo e à chefe de gabinete Lane pela prontidão em atender as demandas e buscar soluções para as necessidades da população.

Com um mandato voltado para ouvir e atender as necessidades dos cidadãos, Joaquim da Janelinha reafirma seu compromisso com a população aracajuana, garantindo que as demandas das comunidades sejam levadas adiante e recebam a atenção necessária da gestão municipal.

Foto: Luana Vasconcelos

por Monique Costa