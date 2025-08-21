Joaquim da Janelinha cobra explicações sobre mudança no itinerário da linha 702

O vereador Joaquim da Janelinha utilizou o Pequeno Expediente, nesta quinta-feira, 21, para demonstrar preocupação com a possível mudança no itinerário da linha 702 (Augusto Franco/Beira-Mar), relatada por moradores do Conjunto Augusto Franco.

Segundo Joaquim, a alteração pode deixar de atender a diversos condomínios da região, como Nordeste, Ponta da Alva, Prato de Sergipe e Prato Forte, o que gera apreensão na comunidade.

“Já havia solicitado à SMTT um novo estudo para ampliar o atendimento de transporte aos moradores próximos ao Francão, mas fomos surpreendidos com essa mudança que, em vez de ampliar, pode reduzir o acesso”, destacou.

O parlamentar afirmou que cobrará pessoalmente uma explicação do presidente da SMTT, Nelson Felipe, e buscará uma solução para que os moradores não sejam prejudicados.

Por Monique Costa – Foto: Luana Vasconcelos