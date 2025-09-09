Joaquim da Janelinha destaca ampliação do Restaurante Padre Pedro no Santa Maria

Durante sessão na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Joaquim da Janelinha parabenizou o Governo do Estado e a secretária da Assistência Social, Érica Mitidieri, pela implantação de uma nova unidade descentralizada do Restaurante Padre Pedro no bairro Santa Maria.

A unidade, localizada na rua B9, oferecerá de 300 a 400 refeições diariamente, contemplando almoço e jantar, garantindo acesso à alimentação de qualidade sem que os moradores precisem se deslocar para o Centro da cidade.

Joaquim lembrou que apresentou emendas e projetos para que o bairro pudesse contar com esse serviço essencial.

“Nós lutamos para que o Santa Maria tivesse um restaurante popular. Agora, através do Governo do Estado e da Secretaria da Assistência Social, esse sonho se concretiza. É mais dignidade, segurança alimentar e economia para centenas de famílias da nossa comunidade”, afirmou o parlamentar.

O vereador também fez questão de enaltecer a atuação da secretária Érica Mitidieri.

“Érica é uma grande revelação na gestão pública. Depois do programa Acolher, ela vem ampliando os Restaurantes Padre Pedro no Bugio, no Santa Maria e, em breve, no Japãozinho. Quero parabenizá-la, inclusive pelo aniversário comemorado no último sábado, pelo excelente trabalho que vem realizando em Sergipe”, completou.

Para Joaquim, a iniciativa reafirma o compromisso de fortalecer políticas sociais e garantir mais dignidade à população sergipana.

por Monique Costa – Foto: Luana Vasconcelos