Joaquim da Janelinha destaca final do concurso de quadrilhas junina no Gonzagão

Durante sessão na Câmara Municipal de Aracaju, nesta quinta-feira (3), o vereador Joaquim da Janelinha fez um balanço positivo da final do concurso de quadrilhas junina, destacando a entrega da reforma do Complexo Cultural Gonzagão, localizado no Conjunto Augusto Franco. Segundo o parlamentar, a reestruturação do espaço marca uma nova fase para a cultura popular da cidade.

“Há um ano, recebi o governador Fábio Mitidieri no Gonzagão, durante o concurso de quadrilhas. Naquela ocasião, ele ouviu a comunidade e se comprometeu a transformar o espaço. Hoje, celebramos a entrega de um novo Gonzagão, mais acessível, confortável e seguro. Um local digno da nossa cultura e da população que o frequenta”, afirmou.

Joaquim também fez questão de valorizar o resultado da grande final do concurso de quadrilhas, realizada no último dia 30, e parabenizou os grupos participantes, com destaque para a quadrilha Pioneiros da Roça, campeã da disputa e quarta colocada no concurso nacional da Rede Globo. “Sergipe mostrou sua força e a qualidade das nossas quadrilhas. Foi uma final histórica, decidida nos detalhes. Isso só reforça a importância de continuar investindo na cultura popular”, destacou.

O vereador ainda lembrou que, por orientação do governador, o espaço será mais do que um palco de eventos. “O Gonzagão será um verdadeiro centro cultural, com oficinas e cursos voltados à comunidade. Essa visão mostra o compromisso com a cultura e a educação”, completou.

Novos pedidos e cobranças

Morador do Conjunto Augusto Franco, Joaquim aproveitou a fala para solicitar novos investimentos na região. Ele pediu atenção especial à área da 4ª Delegacia, que está passando por reforma. “Aproveito para reforçar o pedido à prefeita Emília Corrêa e à Emurb: que tal revitalizar também a pequena praça em frente à delegacia? Já temos um novo Gonzagão, uma nova delegacia em andamento, que essa praça também possa ser requalificada e transformada em área de lazer para a população”, sugeriu.

Atenção ao São Conrado

Por fim, o vereador também defendeu a inclusão de recursos para o bairro São Conrado no orçamento municipal. Ele mencionou o avanço da obra da Unidade Básica de Saúde Humberto Mourão, fruto de sua articulação junto à Prefeitura, e rebateu críticas feitas a projetos de sua autoria, como o de ginástica noturna. “Tem liderança que criticou, mas agora reconhece que, sem o nosso projeto, nem esporte era praticado no bairro. Vamos deixar as vaidades de lado e trabalhar juntos. O importante é que o povo do São Conrado seja contemplado com políticas públicas de verdade”, concluiu.

da assessoria