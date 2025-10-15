Joaquim da Janelinha destaca importância da 1ª residência inclusiva de Aracaju

Durante pronunciamento na Câmara Municipal, o vereador Joaquim da Janelinha ressaltou a relevância social da ordem de serviço para a construção da primeira residência inclusiva de Aracaju, assinada pela prefeita Emília Corrêa. O parlamentar destacou a sensibilidade e o compromisso da gestão municipal com a inclusão e o acolhimento de pessoas que necessitam de atendimento especializado.

“Essa ação representa um avanço imenso na política de cuidado e proteção. A prefeita Emília Corrêa está fazendo história, criando um espaço preparado para acolher crianças, adolescentes e jovens com deficiência que, muitas vezes, foram abandonados por suas famílias. Essa residência será um lar de amor, respeito e dignidade”, afirmou o vereador.

Joaquim também parabenizou a secretária de Inclusão, Simone Valadares, pela condução do projeto, e o senador Alessandro Vieira, responsável pela emenda parlamentar que viabilizou o investimento. O vereador citou ainda a presença do colega Sargento Byron, que acompanhou o ato de assinatura da ordem de serviço.

A iniciativa, segundo o vereador, reafirma o compromisso da Prefeitura de Aracaju com políticas públicas voltadas à inclusão social e à garantia de direitos. “É com esse tipo de ação que a gestão mostra sensibilidade e compromisso com quem mais precisa”, concluiu Joaquim da Janelinha.

Por Monique Costa – Foto: China Tom