Vereador Joaquim da Janelinha leva demandas à prefeita Emília Corrêa

Em reunião realizada na última terça-feira (06), na sede da Prefeitura de Aracaju, o vereador Joaquim da Janelinha esteve com a prefeita Emília Corrêa e a equipe técnica da Emurb para apresentar as principais demandas da população do Augusto Franco, São Conrado e Paraíso do Sul.

Durante o encontro, o parlamentar destacou a necessidade urgente de revitalização de diversas praças públicas do conjunto Augusto Franco, entre elas, a praça da Delegacia, a do final de linha — considerada a maior do conjunto e que nunca passou por uma reforma —, a dos Correios, onde o vereador realiza o projeto de dança “Mais Saúde”, além da praça do Isabela e da área localizada nos fundos do Porlela, que enfrenta problemas de iluminação e precisa de intervenções paisagísticas.

Joaquim também chamou atenção para a situação do bairro São Conrado, que atualmente não conta com uma área de lazer adequada. Segundo ele, apesar de um paliativo realizado no ano passado, a principal praça da localidade segue sem uma estrutura completa para atender à comunidade.

Durante a reunião, a equipe da Emurb informou que as obras das praças do Francão e da Juventude estão em andamento e têm previsão de entrega para o mês de agosto deste ano. O vereador celebrou a notícia e reforçou a importância dessas entregas, em especial da praça da Juventude, considerada um dos cartões-postais do Conjunto Augusto Franco.

“Foi uma reunião extremamente produtiva, onde levamos as necessidades reais da nossa comunidade. Agradeço à prefeita Emília e à equipe da Emurb pela escuta atenta e pelo compromisso com as demandas que apresentamos. Seguimos juntos, trabalhando por mais qualidade de vida para o nosso povo”, destacou Joaquim.

