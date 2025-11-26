Joaquim da Janelinha participa da inauguração de colégio estadual no Augusto Franco

Durante o pequeno expediente da 102ª sessão ordinária da última terça-feira (25), o vereador Joaquim da Janelinha (PDT) utilizou parte do seu discurso para comentar sua participação na inauguração de mais uma obra da educação estadual.

O parlamentar explicou que acompanhou o governador Fábio Mitidieri na entrega do Colégio Professor Francisco Portugal, localizado na Rua Major Edeltrudes Teles, no Conjunto Augusto Franco. Ele destacou que a unidade passou por uma reforma completa, incluindo climatização de todas as salas, quadra poliesportiva renovada e vestiários acessíveis, beneficiando cerca de 600 alunos.

Para reforçar o impacto da obra, Joaquim da Janelinha destacou que a escola reformada está do jeito que a população merece. “A escola reformada é a coisa mais linda do mundo. O Conjunto Augusto Franco está em festa porque foi entregue uma escola que há anos era esperada. E agora ficou com uma estrutura moderna, climatizada e acessível. A população merece isso”, destacou.

O parlamentar ressaltou que a diretora da unidade, que há nove anos está na função, relembrou que solicitou a reforma a três governadores anteriores, porém a obra só saiu do papel na atual gestão. Janelinha parabenizou o governador Fábio Mitidieri e o vice-governador Zezinho Sobral pelo compromisso com a educação e pela entrega tão aguardada pela comunidade.

Em seguida, mencionou que outras unidades do conjunto também já passaram por reforma, como as escolas Jacintho de Figueiredo, Petronio Portela e Francisco Portugal, além do Alfenizia, que iniciou recentemente seu processo de renovação. O vereador ressaltou que todas as unidades do Conjunto Augusto Franco pertencentes à rede estadual estão reformadas ou com obras em andamento, atendendo uma demanda antiga dos moradores.

Janelinha afirmou que faz questão de acompanhar de perto cada entrega, reforçando seu compromisso em estar presente nos avanços que fortalecem a população.

Da assessoria – Foto – Luiz Felipe