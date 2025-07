Joaquim da Janelinha reforça apoio ao esporte sergipano e parabeniza ações da Prefeitura

Durante o pequeno expediente desta terça-feira, 15, o vereador Joaquim da Janelinha utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para abordar temas importantes para a capital, com destaque para o esporte, a capacitação profissional e a fiscalização de obras em andamento.

Logo no início da fala, o parlamentar reforçou o pedido feito por colegas vereadores quanto à necessidade da liberação de emendas parlamentares para os clubes sergipanos, especialmente neste momento de dificuldade vivida pelo Club Sportivo Sergipe.

“Estive no Batistão no último sábado, ao lado do vereador Sargento Byron, acompanhando o nosso Sergipe, que vem passando por sérias dificuldades financeiras, com uma nova gestão recém-iniciada. O presidente Milton Dantas tem dado apoio, mas é fundamental que os repasses das emendas cheguem o quanto antes para que o clube consiga seguir competitivo nessa reta final da Série D”, destacou.

Aproveitando o tema, Joaquim parabenizou o presidente da Federação Sergipana de Futebol, vereador Milton Dantas, pela realização da Copa das Comunidades, campeonato que está mobilizando torcedores de diversos bairros.

“Estive no CT da Barra FIFA, na Barra dos Coqueiros, e fiquei muito feliz com a estrutura e organização. Acompanhei de perto a vitória do bairro onde nasci e fui criado, o Conjunto Augusto Franco, que venceu a equipe da Barra por 3 a 1 e garantiu vaga nas oitavas de final. A torcida estava presente, o campo cheio. Isso mostra o quanto as comunidades valorizam o futebol amador. Milton está de parabéns”.

Joaquim também destacou a entrega da Unidade de Qualificação Profissional Dr. Edinaldo César Santos Júnior, no bairro Santa Maria, equipamento da Prefeitura de Aracaju que oferecerá cursos gratuitos para jovens da região. A nova estrutura conta com salas modernas e laboratórios equipados.

“Fiquei emocionado ao visitar as salas, ao lado do vereador Lúcio Flávio. Encontrei uma turma com cerca de 15 computadores prontos para capacitar nossos jovens. Esse espaço representa oportunidade e transformação. E ainda teremos novas unidades, no Augusto Franco e na Praça da Juventude, como anunciou a presidente da Fundat, Melissa”.

No entanto, o vereador também relatou preocupações. Ao visitar o bairro Paraíso do Sul, ele constatou atrasos na execução da segunda e terceira etapas das obras de infraestrutura.

“Vi moradores aflitos, ruas que foram iniciadas e ficaram pela metade, como as ruas 44.1 e 44.2. Parece que parte da equipe foi deslocada para outra obra. Já entrei em contato com a Emurb e estou articulando uma reunião com a empresa responsável para que possamos realinhar o cronograma. O Paraíso do Sul está saindo da lama, e essa obra precisa ter continuidade com responsabilidade”.

Por fim, Joaquim também abordou a questão do descarte irregular de lixo em algumas regiões do Santa Maria e informou que já acionou o presidente da Emsurb, Hugo, que garantiu o envio de uma equipe para retirada dos resíduos.

“Vamos continuar sendo essa ponte entre o povo e o Executivo. É fiscalizando, ouvindo e cobrando que a gente consegue avançar. Nosso compromisso é com as comunidades e com a melhoria da qualidade de vida de quem mais precisa”, concluiu.

por Monique Costa – Foto: Luana Vasconcelos