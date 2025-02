Joaquim da Janelinha reforça compromisso pelo retorno da UBS no São Conrado

O vereador Joaquim da Janelinha (PDT) reafirmou seu compromisso com os moradores do bairro São Conrado e garantiu que o retorno da Unidade Básica de Saúde (UBS) Humberto Mourão será uma das prioridades de seu segundo mandato. A comunidade, que há anos sofre com a ausência de um posto de saúde no próprio bairro, enfrenta dificuldades diárias para acessar serviços médicos.

Atualmente, os moradores precisam atravessar uma via perigosa para buscar atendimento na UBS do Orlando Dantas, onde muitas vezes se deparam com a falta de médicos e medicamentos. Diante desse cenário, Joaquim reforça sua luta para garantir que a unidade de saúde volte a funcionar no São Conrado.

“Essa é uma reivindicação justa de uma comunidade que há muito tempo sofre com essa necessidade. As pessoas não podem continuar enfrentando riscos e dificuldades para conseguir atendimento básico de saúde. Meu mandato está à disposição para essa luta”, declarou o vereador.

Para viabilizar o retorno da UBS Humberto Mourão, Joaquim da Janelinha articulou emendas parlamentares e buscou apoio de lideranças políticas. O senador Laércio Oliveira (PP) se tornou um importante parceiro da causa, assim como a prefeita Emília Corrêa (PL) e o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania), que também destinaram recursos para a concretização da obra.

“A luta continua e seguiremos firmes até que a UBS volte a atender a população do São Conrado. Saúde é um direito essencial e não mediremos esforços para garantir essa conquista”, afirmou Joaquim.

A expectativa é que, com os recursos garantidos e o apoio da gestão municipal, os moradores do São Conrado possam, em breve, contar novamente com uma unidade de saúde acessível e equipada para atender às necessidades da comunidade.

Texto e foto Monique Costa