Joelma é uma das atrações da 4ª noite do “Elas no Comando”

Ninéia Oliveira e Walkyria Santos também fazem parte da programação reservada

Nesta quinta-feira, 27, acontece a quarta noite do ‘Elas no Comando’, noite no Arraiá do Povo, reservada para artistas mulheres. A primeira a subir ao palco ‘Rogério’ é a cantora Ninéia Oliveira com seu repertório envolvente, carisma e versatilidade no palco.

A segunda atração do evento junino fica por conta de Walkyria Santos, uma das cantoras mais premiadas no meio forrozeiro. A vocalista alcançou grande projeção, através da canção ‘Me Usa’

Para finalizar a programação da noite, Joelma sobe ao palco como uma das atrações mais aguardadas do Arraiá do Povo. A cantora promete colocar todos para dançar ao som de músicas bem conhecidas pelo público, a exemplo de ‘Cavalo Manco’ e ‘Dançando Calypso’.

Já no Barracão da Sergipe, os forrozeiros contam com quatro atrações. Joseany Dyjosa, Quadriha Junina Nordestina-Neópolis,Tuka Velloz, Piseiro do Cidão e Banda Forró Love. No Coreto da Eneva, a animação fica por conta do Trio Maluco Sobral.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Arraiá do Povo – Quinta-feira (27 de junho)

Palco Rogério

19h – Nineia Oliveira

21h -Walkyria Santos

23h – Joelma

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – Trio Maluco Sobral

Barracão da Sergipe

19h – Joseany Dyjosa

20h30 – Quadriha Junina Nordestina-Neópolis

21h30 – Tuka Velloz

23h – Piseiro do Cidão

00h-Banda Forró Love

ASN – Foto: Arthuro Paganini