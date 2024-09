Joésia Ramos & As Flores do Mangue apresentam “Canções de Amor e Dor”

No dia 27 de setembro, sexta-feira, às 20h, o Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana, será palco do emocionante show “Canções de Amor e Dor”, com Joésia Ramos & As Flores do Mangue. O espetáculo marca o lançamento do álbum “Duas Bolas de Fogo nos Braços da Ventania” e traz um repertório autoral que celebra os 43 anos de carreira da compositora Joésia Ramos.

O público poderá se deleitar com músicas inéditas, além de canções de álbuns anteriores, num repertório que exalta a poesia e o lirismo, entrelaçando a suavidade das flores e a intensidade dos espinhos. O show, uma verdadeira homenagem à primavera, combina a música de Joésia com os poemas de renomadas autoras, como Maria Cristina Gama, Luli e Lucina, Jardenia Leão, Maria Lúcia Dal Farra, Carô Murgel e Ilma Fontes.

Joésia será acompanhada pelos músicos Rodrygo Besteti (violão), Gledson Souza (violino), Julio Rego (gaita), Betinho Caixa D’Água (percussão), Léo Airplane (teclado), Du Silva (baixo) e Gabriel Perninha (bateria), prometendo uma noite de música envolvente e poética.

Convidados especiais das Poetisas:

Alana Aynore, Maria Glória e Rita Simone, além do poeta João Victor Fernandes. O Show ainda terá brilhante participação das Cantoras Soayan e Clara Angélica.

Ingressos:

Garanta o seu antecipadamente pelo Sympla (link na bio @nossodomproducoes) ou via PIX pelo WhatsApp (79) 9854-1330 ou (79) 9813-8594. Os ingressos são limitados, então não deixe para a última hora! Assegure sua presença e prepare-se para uma noite de pura emoção e música de qualidade.

Sobre a produtora:

Nosso Dom Produções é uma produtora cultural sergipana que se dedica à valorização da cultura local, promovendo eventos que destacam talentos sergipanos e fortalecem a identidade cultural da região. Com uma forte atuação em shows, festivais e projetos culturais, a produtora busca, em cada produção, criar experiências únicas e memoráveis para o público, sempre enaltecendo a sergipanidade e a diversidade artística.

Evento:

Data: 27 de setembro de 2024

Horário: 20h

Local: Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana

Data: 27 de setembro de 2024

Horário: 20h

Local: Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana

