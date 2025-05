Jogos da Primavera são eletivos para o Bolsa Atleta Estadual com inscrições abertas até 12 de maio

Realizado pelo Governo de Sergipe, os Jogos da Primavera, além de promover integração, espírito esportivo e descoberta de novos talentos, também têm uma função estratégica: é uma das competições válidas para pleitear o Bolsa Atleta Estadual, na categoria estudantil, em 2026. Ou seja, o desempenho dos atletas nesta edição contará pontos importantes para aqueles que desejam ingressar no maior programa de apoio ao esporte da história de Sergipe. As inscrições para o programa estão abertas até o dia 12 de maio, e os interessados devem realizar o cadastro dentro do prazo para garantir a participação.

Para muitos jovens, participar de uma competição como os Jogos da Primavera é o primeiro passo de uma trajetória promissora no esporte. Agora, com a integração ao Bolsa Atleta na categoria estudantil, os resultados conquistados ganham ainda mais valor, abrindo caminhos para um futuro de oportunidades.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca a importância dessa conexão entre a base esportiva e o incentivo do governo. “Integrar os Jogos da Primavera ao Bolsa Atleta é uma forma de reconhecer o talento dos nossos jovens e incentivá-los a seguir no caminho do esporte. Estamos falando de um programa que representa dignidade, oportunidade. O Governo de Sergipe entende que apoiar o atleta desde a base é investir em saúde, educação e cidadania”, enfatiza.

Reconhecido como o maior programa de apoio ao esporte da história de Sergipe e um dos maiores do país, o Bolsa Atleta Estadual promete transformar a realidade de centenas de atletas sergipanos ao oferecer apoio financeiro direto, possibilitando a melhoria no desempenho esportivo, maior regularidade nos treinos, custeio de viagens, materiais e participação em competições de alto rendimento.

Os atletas interessados em concorrer ao Bolsa Atleta devem se inscrever no site oficial da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (https://www.se.gov.br/seel/bolsa_atleta ), onde também estão disponíveis o edital e as orientações para cadastro. É fundamental que os atletas estejam atentos aos prazos e requisitos para a efetivação da inscrição.

Os Jogos da Primavera 2025 tiveram início nesta semana e seguem mobilizando estudantes-atletas de todo o estado em diversas modalidades esportivas. A competição, que é a maior do calendário esportivo estudantil de Sergipe, acontecerá até o mês de agosto, com uma pausa programada durante o recesso escolar de julho, garantindo que os alunos possam conciliar suas atividades esportivas e acadêmicas. Ao longo dos próximos meses, escolas públicas e privadas participarão de disputas que valorizam o talento, o espírito esportivo e a integração entre jovens de todas as regiões sergipanas.

Foto: Ascom Seel