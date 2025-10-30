Jogos Escolares TV Sergipe: Com apoio da Prefeitura, atletas conquistam medalhas no atletismo

Três atletas que treinam no complexo esportivo do Estação Cidadania, no bairro Bugio, subiram ao pódio no primeiro dia de disputa do atletismo nos nos Jogos Escolares TV Sergipe. A competição segue até sexta-feira na pista da Universidade Tiradentes e com novas possibilidades de medalhas para os atletas apoiados pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp).

No feminino, Yasmin Vieira ficou em primeiro lugar nos 400 metros livres e keytter Kerolayne na primeira colocação no lançamento de dardo. “As conquistas são frutos do esforço das meninas durante os treinos no Estação Cidadania. São quatro dias na semana intensos de preparação e a recompensa veio nos jogos escolares”, comentou o treinador Pedro Viana.

No masculino, o destaque foi o atleta Lucas Gabriel de 16 anos. Ele terminou a prova dos 400 metros rasos na segunda posição e dedicou a medalha de prata ao professor Ozias Pontes. “Agradeço primeiro a Deus por mais uma conquista nas pistas e depois ao nosso professor Ozias pela oportunidade que meu deu no Estação Cidadania. Se não fosse a ajuda dele eu não estaria tão feliz neste momento”, vibrou o atleta.

A participação dos alunos na competição estudantil tem total apoio da Secretaria da Juventude e do Esporte de Aracaju. “Nós cedemos o espaço de treinos e os treinadores em todas as categorias do atletismo. É um trabalho muito bonito realizado no bairro Bugio e a recompensa chegou em dose tripla”, comemorou o secretário Aquiles Silveira que esteve presente no primeiro dia de disputas dos Jogos Escolares TV Sergipe.

Texto e foto Sejesp