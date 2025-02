Jorge Vercillo apresenta turnê comemorativa de 30 anos em Aracaju

O cantor e compositor Jorge Vercillo, ícone da música brasileira, retorna a Aracaju no próximo dia 02 de maio para uma apresentação única no Teatro Tobias Barreto, com seu novo show “JV30”, em alusão aos 30 anos de carreira do artista. Com promessa de um setlist emocionante e seus principais sucessos inclusos no evento, os ingressos são limitados e já podem ser adquiridos através do site BaladApp.

Segundo o artista, o show oferece uma jornada musical única, com apresentação dos clássicos atemporais “Que Nem Maré”, “Homem Aranha”, “Monalisa”, “Final Feliz”, “Encontro das Águas”, “Penso em Ti”, “Ciclo” e “Fênix”, por exemplo. Em fase de pleno reconhecimento, Jorge possui mais de 1 bilhão de plays e streams em plataformas digitais e influencia diretamente toda uma geração de músicos e jovens artistas que cantam seus sucessos em bares e musicais ao redor do país.

Os portões se abrirão a partir das 19:30h e os valores dos ingressos partem de R$100 para o Mezanino (meia) e R$150 para a Plateia VIP (meia). Link para acesso: https://baladapp.com.br/pt-BR/eventos/jorge-vercillo-jv30-anos-aracaju/6396

SERVIÇO:

Evento: Show “JV 30” de Jorge Vercillo

Local: Teatro Tobias Barreto, Aracaju-SE

Data: 02 de maio de 2025 – 19:30h

Ingressos: https://baladapp.com.br/pt-BR/eventos/jorge-vercillo-jv30-anos-aracaju/6396

texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing