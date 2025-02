Jornada Pedagógica do Senac abordará inclusão e inovação

O evento terá como palestrante o especialista em designer de experiência e impacto social, Rodolfo Bonifácio

O Senac Sergipe realiza nos dias 6 e 7 de fevereiro a Jornada Pedagógica 2025, o maior evento interno de qualificação do corpo docente e técnico educacional. Este ano o encontro, acontecerá no Hotel Sesc Atalaia e terá como tema central “Inovação e Inclusão: Construindo futuros através da colaboração”.

Organizada pela Divisão de Educação Profissional (DEP) do Senac Sergipe, a Jornada Pedagógica 2025 emerge como um marco essencial para os instrutores do Senac e suas equipes pedagógicas, reafirmando o compromisso institucional com a excelência educacional e o desenvolvimento humano.

“Em um cenário educacional cada vez mais dinâmico e desafiador, a jornada se apresenta como uma oportunidade única para renovar práticas, compartilhar experiências e alinhar estratégias que potencializem a aprendizagem”, destacou o diretor da DEP, Adalberto Trindade.

O evento terá como palestrante o especialista em designer de experiência e impacto social, Rodolfo Bonifácio, que atua como consultor de empresas como L´oreal, Nívea, Rede Globo, Roche, Sicredi, Nespresso, Electrolux e Sebrae.

“É uma honra e uma grande alegria ter sido convidado para a Jornada Pedagógica do Senac Sergipe. Este evento, que reúne mentes e corações comprometidos com a inovação e a transformação na educação, representa uma oportunidade única para trocarmos ideias, refletirmos sobre os futuros possíveis e cocriarmos caminhos mais humanos, sensíveis e inovadores para o ensino”, declarou o palestrante.

Dois pilares fundamentais para a construção de um ensino significativo serão destacados na jornada: a inclusão, que reconhece e valoriza a diversidade dos alunos, e a inovação, que convida a explorar novas metodologias e tecnologias que transformem a sala de aula em um espaço mais interativo e relevante.

A assessora de Inovação Educacional e coordenadora do evento, Cristiane Tavares, destaca que o objetivo é criar uma experiência de aprendizagem.

“A Jornada Pedagógica 2025 não é apenas um evento institucional, é um movimento que nos convoca a inovar com propósito e incluir com sensibilidade. Para os instrutores, a Jornada Pedagógica representa mais do que um momento de formação, é um encontro de reflexões, no qual cada participante é convidado a repensar seu papel como agente de transformação social. Já para as equipes pedagógicas, o evento destaca não apenas a relevância do planejamento estratégico e do suporte contínuo como pilares do sucesso educacional, mas também o papel essencial das pessoas nesse processo. É por meio do engajamento, da dedicação e da colaboração das equipes que as estratégias ganham vida, fortalecendo o impacto positivo na formação dos alunos e no alcance dos objetivos institucionais.”

Rodolfo Bonifácio está preparando uma abordagem que convida os participantes a pensarem além do óbvio, explorando as interseções entre educação, inovação e a sensibilidade necessária para lidar com um mundo em constante mudança.

“Vamos discutir como criar experiências significativas que não apenas acompanhem as tendências, mas que também as transformem em impacto real. Estou ansioso por esses dois dias de intensas trocas e aprendizado coletivo”, disse.

