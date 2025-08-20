Jornalista Alessandra Franco e terapeuta Drica Alves reúnem mulheres em roda de conversa

Definitivamente, há algo de profundamente transformador quando mulheres se reúnem.

Não se trata apenas de sentar em círculo, mas de abrir espaços dentro e fora de si: espaços de fala, de silêncio, de lágrimas e de riso.

Em uma roda de conversa feminina, cada história encontra eco em outra história. Cada dor se reconhece em outra dor. E cada vitória se torna combustível para tantas outras caminhadas. É assim que a vida floresce — no encontro, na partilha, na sororidade que sustenta e cura.

Foi com essa certeza no coração que a coach e terapeuta Drica Alves e a jornalista e profissional da parentalidade Alessandra Franco, promoveram, na última quinta-feira, 14 de agosto, a roda de conversa “Mulheres que Florescem”, um encontro marcado por afeto, troca e inspiração.

Reunindo 20 mulheres de diferentes idades e trajetórias, o momento se tornou um espaço de escuta, acolhimento e partilha de histórias de vida. O entrosamento entre as participantes foi tão grande que a proposta ganhou força e o encontro já tem nova data marcada para acontecer: 22 de setembro.

“A intenção é tornar a roda mensal, ampliando cada vez mais a rede de apoio entre mulheres” informa Alessandra Franco ao lado da parceira Drica Alves. Ela aproveita o momento para agradecer o carinho dos apoiadores Mary Flores e Cantinho do Bolo, que ajudaram a tornar o momento ainda mais especial. “O resultado foi uma noite de conexões genuínas, aprendizados e a certeza de que, quando mulheres se reúnem, todas florescem juntas”.

Por Assessoria de Imprensa