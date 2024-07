O jornalista Eugênio Nascimento foi internado às pressas em estado grave nesta terça-feira (02), no Hospital Municipal Nestor Piva, em Aracaju.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aracaju informou que Eugênio deu entrada com um problema no coração. “Ele teve um tipo de arritmia, e tentamos corrigir com choque elétrico, mas não tivemos êxito”, diz a nota da SMS..

Devido a gravidade da enfermidade, é possível que seja necessário o transplante de coração.