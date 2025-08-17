Jornalista Euler Ferreira morre aos 75 anos de idade em Aracaju

Morreu neste sábado (26), o jornalista Euler Ferreira, aos 75 anos em Aracaju.

Euler estava internado em um hospital particular da capital desde o dia 12 de agosto, para tratar uma infecção respiratória em estado grave.

Natural de Lagarto, Euler era casado e deixa seis filhas.

O velório será realizado na Rua Itaporanga, Centro da capital, no domingo (17), a partir das 00h, e o sepultamento será em Lagarto, previsto para as 16h.

O Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (SINDIJOR-SE) lamenta, com profundo pesar, o falecimento, na noite de hoje, 16 de agosto, do jornalista Euler Ferreira, profissional que dedicou 45 anos de sua vida ao ofício social do jornalismo.

Carreira

Com 46 anos de trajetória, o jornalista Euler Ferreira construiu uma carreira marcada pelo compromisso com a informação. Atuou como repórter e apresentador em importantes veículos, como TV Sergipe, TV Aperipê, TV Cidade e na TV Alese.

O jornalista foi cronista político, trabalhou no rádio, jornal impresso e em instituições importantes do estado, a exemplo do Tribunal de Justiça de Sergipe, onde foi diretor de comunicação por 12 anos.

Em nota, a Assembleia Legislativa de Sergipe se solidarizou com familiares, amigos e admiradores de Euler Ferreira, expressando sinceras condolências e votos de conforto. Pelas redes sociais, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) também lamentou a morte do comunicador, solidarizando-se com a família, os amigos e colegas de Euler Ferreira.

O governador Fábio Mitidieri também lamentou a perda do jornalista. “Recebi com pesar a notícia do falecimento do jornalista Euler Ferreira, profissional da Comunicação que marcou sua trajetória pelo zelo à informação e pelo compromisso com a imparcialidade. Com uma carreira respeitada, Euler atuou na comunicação do Tribunal de Justiça de Sergipe, na TV Sergipe, na TV Aperipê e em diversos outros veículos de imprensa, sempre com ética, seriedade e elegância nas palavras e no trato pessoal. Minha solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de profissão. Que seu legado inspire novas gerações!”.

A Prefeita de Aracaju, Emília Corrêa e o vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, manifestaram profundo pesar pelo falecimento de Euler Ferreira. Em nota, destacaram que o jornalista teve “uma carreira marcada pelo compromisso com a verdade, ética e a informação de qualidade”, sendo considerado “referência de profissionalismo, dedicação e respeito à comunicação pública”.