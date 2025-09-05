Jornalista Giovani Allievi é encontrado morto em seu apartamento, em Aracaju

O jornalista Enrico Giovani Allievi, de 75 anos, foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (04) em seu apartamento, em Aracaju, onde morava sozinho.

A família suspeita de mal súbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e, em seguida, será liberado. Os locais do velório e da cremação ainda não foram definidos.

Entre outros veículos de comunicação, Allievi trabalhou como redator do Correio de Sergipe e na diretoria de imprensa da Assembleia Legislativa de Sergipe. Ele também foi secretário de Comunicação da Prefeitura de Aracaju na gestão do ex-prefeito Almeida Lima. A última atuação de Allievi como jornalista foi na assessoria de comunicação da empresa Sergás.

O ex-prefeito Almeida Lima lamentou a morte de Giovani Allievi, “amigo e jornalista que me prestou relevantes serviços, e ao povo de Aracaju como secretário de Comunicação, por ocasião em que fui prefeito. Aos seus familiares o meu testemunho de sua dignidade e a gratidão por ter bem servido a mim e ao povo de Aracaju”, escreveu o ex-gestor.

