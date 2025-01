Jornalista Higor Trindade assume produção do programa Mega Manhã 

O jornalista profissional Higor Trindade, conhecido por suas análises políticas e trajetória consolidada na comunicação sergipana, inicia 2025 com um novo desafio em sua carreira. Ele assume a produção do programa Mega Manhã, da Rádio Mega FM 101,5, comandado pelo também jornalista Sdney Souza. O convite partiu de Sdney, com a anuência de Washington Silvestre, proprietário do Grupo Mega de Comunicação.

A trajetória de Higor na comunicação começou com a coluna Observatório, onde assinava suas análises como “HT”. Em 2023, ele criou o programa Café com Trindade, um projeto autoral com formato inovador que durou uma temporada e contou com dez episódios marcados por entrevistas e reflexões aprofundadas. O programa foi um marco pela autenticidade e pela abordagem diferenciada que trouxe aos temas do cotidiano e da política.

Em seguida, Higor foi co-apresentador do programa Sergipe na Palma da Mão, ao lado do jornalista Eduardo Buda, e posteriormente tornou-se comentarista e apresentador do programa Fala Capitão, na Comunidade FM 106,3. Sua chegada à Rádio Mega FM em 2024 marcou uma nova fase em sua trajetória, agora consolidada com o desafio de produzir um dos principais programas da emissora.

Sobre o novo passo na carreira, Higor celebra a oportunidade:

“Assumir a produção do Mega Manhã é um marco na minha trajetória. Tenho muito respeito pelo trabalho de Sdney Souza e pelo impacto que o programa tem na audiência. Quero somar com ideias e planejamento que fortaleçam ainda mais esse conteúdo tão relevante para os ouvintes.”

Sdney Souza, que comanda o Mega Manhã, destacou a importância de ter Higor na equipe: “Higor é um jornalista completo, com um olhar estratégico e uma capacidade incrível de traduzir temas complexos de forma acessível. Sua chegada só engrandece o programa e reforça nosso compromisso com qualidade e dinamismo.”

O programa Mega Manhã é um dos pilares da grade da Rádio Mega FM, trazendo entrevistas, análises e informações que conectam os ouvintes com os principais fatos do dia. Com Higor na produção, a expectativa é de que a atração continue a inovar e se destacar no rádio sergipano.

