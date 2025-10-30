Jornalista Munir Darrage é homenageado com a Medalha do Mérito Policial Militar

Foi realizado na noite desta quarta-feira (29), na sede do Comando da Policia Militar de Sergipe, a solenidade de promoções de 343 policiais militares, além da entrega de medalhas de Mérito Policial Militar a autoridades civis e militares.

O evento foi liderado pelo comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, e contou com a presença do vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, representando o governador Fábio Mitidieri, deputada federal Katarina Feitosa, além de outras autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e de forças coirmãs.

Dentre os civis e militares homenageados com a Medalha do Mérito Policial Militar, estavam o editor do site Faxaju, jornalista Munir Darrage; a Dra. Jumara Porto, Juíza de Direito, Lyderwan Santos, jornalista e apresentador da TV Sergipe, Alexinaldo Santos Borges e Josias, ambos militares do Batalhão de Choque, Nivaldo Cândido, assessor de comunicação da SSP/SE, dentre outras autoridades.

Já nas promoções, diversos policiais militares foram promovidos nas mais diversas patentes, de Coronel a Cabo, tendo os Coronéis sido promovidos e ingressando na reserva remunerada.