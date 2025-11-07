Jornalista Rodrigo Alves apresenta cobertura do Pré-Caju através do Alô Alô Sergipe Band

Contagem regressiva para o Pré-Caju 2025, que acontece de 14 a 16 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju. O jornalista, repórter e CEO da RA Assessoria de Imprensa e Marketing, Rodrigo Alves, esteve na sede dos estúdios da Band Bahia, em Salvador, onde produziu uma matéria especial mostrando os bastidores da emissora. Durante a visita, ele realizou uma entrevista exclusiva com o apresentador do Brasil Urgente BA/SE, Uziel Bueno, que estará ao vivo no comando da transmissão do Pré-Caju pela Band Bahia e Sergipe.

Na ocasião, Rodrigo Alves anunciou que será apresentador na cobertura da maior prévia carnavalesca do Brasil para o Alô Alô Sergipe Band, registrando os bastidores em uma proposta 360°, com entrevistas e reportagens em formato vertical — tendência que vem ganhando destaque no eixo Rio–São Paulo e que ele, ao lado de Maurício Quintella, diretor do Alô Alô Sergipe Band, tem difundido em Sergipe.

“Mais do que nunca, a TV também está na internet. Para mim, é uma honra fortalecer esse formato inovador de entrevistas e reportagens verticais no nosso estado. É um trabalho que já vínhamos desenvolvendo ao longo dos últimos meses e que ganhará ainda mais força na cobertura do Pré-Caju. Estamos preparando algo muito especial”, afirmou o jornalista Rodrigo Alves.

A cobertura poderá ser acompanhada pelos perfis oficiais no Instagram: @sitealoalosergipe e @rodrigoalvestv.

Fonte e foto: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing.