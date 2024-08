Jornalista Rodrigo Alves lança nova temporada da Palestra Media Training

Após o grande sucesso no ano passado, a Palestra Media Training do Jornalista Rodrigo Alves, CEO da RA Assessoria de Imprensa e Marketing está de volta.

“Estamos na era da indústria da atenção, todo médico, advogado, empresário ou profissional de qualquer outra área, precisa saber se posicionar na imprensa e redes sociais, utilizando essas ferramentas para impulsionar seu negócio. Esse treinamento consiste exatamente em preparar essas pessoas para uma relação direta com os veículos de imprensa e meios digitais em entrevistas e outros tipos de interação com a mídia. São utilizadas algumas técnicas para desenvolver a oratória, a postura do profissional, técnicas de memorização e treino das mensagens-chave sobre os assuntos mais importantes da marca ou instituição”, explica Rodrigo Alves.

A nova temporada da Palestra Media Training está passando por diversas empresas e as mais recentes a receberem o projeto foram as Clínicas Reintegrar e Fertilità, médicos e colaboradores compareceram em peso para o treinamento. A agenda pode ser acompanhada através do Instagram @rodrigoalvestv e @raimprensamarketing. Os interessados em saber mais informações sobre como participar ou contratar o serviço para empresas podem entrar em contato através do (79) 98843-5225.

Fonte e foto: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing.