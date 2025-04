Jornalista Rodrigo Alves lança nova temporada do Media Training da RA Assessoria de Imprensa

No último sábado (29), Rodrigo Alves, jornalista, CEO da RA Assessoria de Imprensa e Marketing, lotou o auditório da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), com o Media Training, um treinamento de mídia voltado para preparar pessoas — especialmente porta-vozes e profissionais de diversas áreas — para lidar com a imprensa, a exposição pública em meios de comunicação, como TV, rádio, jornais, podcasts e portais de notícias, além de orientar como ter o correto e estratégico posicionamento nas redes sociais.

O Media Training da RA Assessoria de Imprensa e Marketing foi um grande sucesso em 2024 e passou por diversas empresas como Clínica Homo, Onco Hematos, ITC Vertebral, Espaço Ativo e instituições educacionais, a exemplo do Senac Sergipe. Neste ano, o projeto começou mais cedo e estreou a nova temporada com evento exclusivo para os médicos e colaboradores do Grupo Otocenter.

“Ajudar a comunicar mensagens de forma clara, objetiva e estratégica, ensinar como lidar com entrevistas e perguntas difíceis, orientar sobre postura, tom de voz, linguagem corporal e aparência, preparar para crises de imagem ou situações delicadas, evitar declarações que possam ser mal interpretadas ou prejudiciais, orientar sobre estratégias de posicionamento nas redes sociais, essa é a minha missão como treinador e palestrante”, afirma Rodrigo Alves, CEO da RA Assessoria de Imprensa e Marketing.

O treinamento conta com palestra, simulações de entrevistas em diversos contextos, gravações e análises de desempenho. “A cada edição, recebo feedbacks incríveis de alunos que, após o media training, começaram a gravar vídeos, fazer palestras, dar entrevistas e até mesmo alguns que conseguiram mudanças de cargo por destravarem a comunicação. Resultados satisfatórios que me impulsionam ainda mais. Em 2024, fizemos várias turmas e neste ano até antecipamos a estreia da temporada para o primeiro semestre, esse projeto é um verdadeiro sucesso”, explica Rodrigo Alves.

Os interessados podem conferir o Media Training nas redes sociais do jornalista, através do Instagram @rodrigoalvestv e @raimprensamarketing. Aqueles que desejarem saber informações sobre como contratar o treinamento podem entrar em contato através do WhatsApp: (079) 98843-5225.

Fonte e foto: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing.