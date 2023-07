Jornalista Rodrigo Alves lança palestra para empresas com media training

O segundo semestre começou com novo projeto para o Jornalista, Assessor de Imprensa e Head de Marketing Rodrigo Alves, que também atua como repórter e apresentador. O comunicador tem usado toda a sua experiência como base para a palestra “Media Training e Mundo Digital”, uma realização da RA Assessoria de Imprensa & Marketing, que tem o palestrante como CEO.

A primeira empresa a receber o projeto foi o Espaço Ativo em Aracaju que teve uma palestra ambientada no marketing para a saúde, já a segunda foi focada no marketing jurídico e aconteceu no Escritório Amadeus & Santos Advogados Associados. Novas datas já estão sendo agendadas.

“Já ficou para trás o tempo em que o treinamento dos porta-vozes e colaboradores das instituições focava somente em enfrentar a câmera e o microfone das emissoras de TV e rádio, agora é preciso trazer reflexões e dicas sobre como falar nas plataformas digitais, ter uma comunicação assertiva, eficaz, estruturada, que engaja e convence seu público. Além disso, também trago orientações em Marketing e Marketing Digital. A palestra prepara todos os trabalhadores da empresa para qualquer demanda em comunicação, seja uma entrevista para um veículo de imprensa, um vídeo para as redes sociais, uma reunião, palestra, ou até mesmo atendimento ao cliente”, explica Rodrigo.

A palestra pode ser absorvida por qualquer empresa. “Não importa a área de atuação, todos os profissionais precisam se posicionar bem e ter uma boa comunicação, por isso que esse projeto está sendo um sucesso, há muita demanda nesta seara”, informa.

Quem já participou da palestra tem expressado a satisfação nas redes sociais. “Palestra sensacional, muito obrigado pela experiência compartilhada”, disse o advogado João Victor Trindade que foi um dos ouvintes.

“Obrigada por nos trazer todo o seu conhecimento passado com leveza”, falou a médica Luana Brandão que também assistiu a palestra.

As empresas interessadas podem entrar em contato através do Instagram @rodrigoalvestv e @rodrigoalvesassessoria ou do LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rodrigo-alves-42a8b2a3

Fonte e foto: RA Assessoria de Imprensa e Marketing.