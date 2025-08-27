Jornalista Rodrigo Alves representa Sergipe no Festival de Cinema de Gramado

O 53º Festival de Cinema de Gramado, considerado o Oscar brasileiro, contou com a presença da imprensa sergipana por meio do jornalista e CEO da RA Assessoria de Imprensa e Marketing, Rodrigo Alves.

Responsável pela cobertura exclusiva para Sergipe, Rodrigo também participou ao vivo do Jornal Rio Grande Record e de reportagem especial gravada para o Balanço Geral, ambos da TV Guaíba, afiliada da TV Record no Rio Grande do Sul.

O jornalista acompanhou os bastidores do tradicional tapete vermelho e entrevistou a atriz Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima no remake da novela Vale Tudo, da TV Globo. A artista foi uma das grandes vencedoras da edição, junto ao elenco do longa “Cinco Tipos de Medo”, dirigido por Bruno Bini, eleito o melhor filme da mostra competitiva — que reuniu seis produções nacionais na disputa pelo prêmio principal.

O festival recebeu algumas das maiores estrelas do cinema brasileiro, entre elas Rodrigo Santoro, Denise Fraga, Danielle Winits, Xamã, Eduardo Moscovis, Malu Galli e Gero Camilo, reforçando o brilho e a relevância do evento no cenário cultural do país.

Os registros e bastidores dessa participação podem ser conferidos no Instagram @rodrigoalvestv e no Alô Alô Sergipe Band.

Fonte: RA Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.