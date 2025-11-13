JOSEVALDO MOTA DESTACA IMPACTOS E OPORTUNIDADES DA REFORMA TRIBUTÁRIA EM CURSO VOLTADO A PROFISSIONAIS

O contabilista Josevaldo Mota de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Contabilidade (SBC) e CEO da J&A Assessoria Contábil, será um dos destaques do curso “Descomplicando a Reforma Tributária” que acontecerá no dia 21 de novembro de 2025, das 8h às 18h, no Primme Hotel, localizado na Orla de Atalaia, em Aracaju.

Com vasta experiência como consultor empresarial, professor e palestrante, Josevaldo Mota tem se consolidado como uma das vozes mais atuantes na análise das transformações do sistema tributário brasileiro. Mestrando em Contabilidade, o especialista vai abordar, durante o evento, os impactos práticos das mudanças propostas pela Reforma Tributária e como elas afetam empresas, gestores públicos, profissionais da contabilidade e à Advocacia.

O curso tem como objetivo capacitar profissionais e estudantes das áreas contábil, jurídica, empresarial, pública e estudantes, oferecendo uma visão abrangente e atualizada sobre as novas estruturas normativas e os tributos instituídos pela reforma. A proposta é proporcionar aos participantes as ferramentas necessárias para interpretar e aplicar corretamente as alterações no contexto tributário, fiscal, contábil e administrativo, promovendo segurança e eficiência na tomada de decisões.

Além de Josevaldo Mota, o curso contará com a presença do advogado e consultor tributário Pedro Menezes Trindade Barretto, mestre em Direito Tributário, conselheiro e ouvidor-*geral da OAB-RJ, com ampla experiência acadêmica e empresarial na área.

Voltado a gestores públicos, advogados, contadores, empresários e estudantes, o evento será uma oportunidade para quem deseja compreender, de forma prática e acessível, os efeitos da Reforma Tributária na rotina das organizações e na administração pública.

O curso é uma organização da J&A Assessoria Contábil e realização da Sociedade Brasileira de Contabilidade (SBC), sob a coordenação de Adv. Francisco Carlos Albuquerque Santos de Oliveira e Josevaldo Mota de Souza. Os participantes receberão certificado de 12 horas/aula.

As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (79) 99862-4406 ou pelos perfis oficiais no Instagram.