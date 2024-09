Jovem cai de brinquedo de parque de diversões em Lagarto

Uma jovem sofreu uma queda de um dos brinquedos no parque de diversões montado na Praça do Tanque Grande, na noite deste domingo (08) em Lagarto.

As informações são de que testemunhas teriam relatatado que a jovem foi lançada da cadeira do brinquedo chamado “jumper”. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram momentos depois do acidente.

Segundo o relatório policial, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu) e levada para o Hospital Universitário de Lagarto.

Foto reprodução