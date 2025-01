JOVEM DE 21 ANOS MORRE AFOGADO NA PRAIA DA ORLA DE ATALAIA, PRÓXIMO À REGIÃO DOS ARCOS, EM ARACAJU

Um jovem de 21 anos morreu manhã desta quinta-feira (1º), após se aforar na Praia da Atalaia, próximo à região do arcos, em Aracaju.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi retirada do mar por guarda-vidas que tentaram reanimá-lo por cerca de 20 minutos, mas o jovem não resistiu.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, e confirmaram a morte ainda na praia.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que, nesta quarta, foram resgatadas mais duas outras vítimas, na região da Praia dos Artistas.

Foto Redes Sociais/Reprodução