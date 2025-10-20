Jovem desaparece nas águas da Praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros

Um jovem de 19 anos, desapareceu no inicio da tarde deste domingo (19), nas águas da Praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros são de que três jovens, que retornavam de uma confraternização, foram até a praia de Jatobá para nadar. Um deles mergulhou no mar e não retornou à superfície. Os outros dois ainda tentaram encontrá-lo, mas, não conseguiram e retornaram à faixa de areia.

O CBM informou ainda que a equipe de mergulho realizou buscas na região, com o apoio do helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA). Os trabalhos foram suspensos no fim de tarde por conta da baixa luminosidade e devem retornar no início da manhã desta segunda-feira.

Foto CBM/SE