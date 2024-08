Jovem empreendedor afirma que educação é a chave mestra do desenvolvimento

Isaque Santos concorre a câmara municipal de Socorro e levanta bandeira pela formação profissional como atalho para a qualidade de vida

Nossa Senhora do Socorro vem crescendo de forma expressiva nos últimos anos. O número de novos empresários triplicou no município e o avanço dos bons investimentos atrai, todos os dias, novas pessoas para a cidade. É nesse cenário que o jovem empresário, Isaque Santos, vem construindo sua campanha a vereador. Em luta acirrada pela educação, saúde e melhor condição de vida para os socorrense, Isaque vem a cada dia mostrando que veio pra mudar.

Para o jovem candidato a vereador é de grande importância estar afinado com as necessidades da população. “Queremos construir uma campanha que, de fato, seja posta em prática, quando estiver os na Câmara. O papel do vereador é cuidar da população, dando prioridade a saúde, a educação, a moradia e a incentivar uma melhor qualidade de vida a todos”, disse o candidato.

Isaque Santos tem se mostrado participativo na vida cultural e religiosa do povo socorrense, participando das cerimônias, missas e cultos, sem distinção de credo. ” Nosso papel é respeitar as pessoas, incentivar suas escolhas, sejam elas de religiões diversas, culturas variadas. Para mim a educação está acima de tudo e devemos lutar para ofertar cursos técnicos e formação profissional , principalmente aos mais jovens”, pontuou. Ele disse ainda, que para cuidar dos mais jovens é preciso cuidar das famílias e o parlamento municipal tem esse dever.

Alinhados

Para Isaque, estar alinhado a um poder executivo que se preocupa com todas as comunidades sem distinção é muito importante. “Como vereador, eu estarei sempre buscando incentivar e aprovar projetos que ofertem boas condições de moradia a população. O desenvolvimento de uma cidade, depende da boa qualidade de vida de seu povo. Estamos nessa caminhada para buscar o melhor para todos. O povo precisa e tem direito de viver bem, com saúde, boa alimentação, moradia e educação”, reforçou, concluindo, o candidato.

Fonte e foto assessoria