Jovem escritora lança livro no Museu da Gente Sergipana

No dia 20 de fevereiro, das 17h às 20h, o Museu da Gente Sergipana será palco do lançamento do livro de Gabriella Pelloso Nicoletti, uma jovem escritora de 15 anos que promete conquistar os leitores com uma história repleta de mistério, romance e reviravoltas.

Nascida em Goiás e morando em Aracaju desde os dois anos de idade, Gabriella apresenta em sua obra a trajetória de Layla, uma jovem que, após um acidente, perde parte da memória e esquece duas pessoas importantes do seu passado. O que ela não imagina é que essas mesmas pessoas retornarão à sua vida, despertando sentimentos e incertezas. Entre amores, segredos e surpresas, Layla embarca em uma jornada para descobrir a verdade: quem realmente a conhece? Quem a ama? Quem a odeia? E, o mais importante, quem é o vilão e quem é o herói?

O evento será uma oportunidade única para leitores e amantes da literatura conhecerem esse novo talento, adquirirem exemplares autografados e participarem de um bate-papo sobre o processo criativo da autora.

Lançamento do livro de Gabriella Pelloso Nicoletti

Data: 20 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Museu da Gente Sergipana – Avenida Ivo do Prado, 398. Centro

