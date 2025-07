Jovem estanciano morre no interior de Minas em acidente com moto

Uma notícia muito triste e lamentável está circulando nas redes sociais sobre a morte de um jovem, natural de Estância, que deixou sua cidade natal para ir trabalhar na cidade de Ibiá, interior de Minas Gerais e acabou perdendo a própria vida num acidente de moto.

Juaci Costa dos Santos Júnior, 20 anos, estava trabalhando em Ibiá, Minas Gerais, como pivozeiro (Trabalhador na Operação de Sistemas de Irrigação e Aspersão), quando sofreu um acidente de moto, na ocasião em que deixava o trabalho e veio a óbito nesta terça-feira, 15.

De acordo com seu pai, que também se chama Juaci, seu filho sofreu esse acidente no dia 9 do corrente, por volta das 20h e foi encontrado caído no chão. Ele passou quase uma semana internado.

O pai informou ainda, que antes de ir morar em Minas, o jovem estava residindo com a mãe no povoado Tapera, em Santa Luzia do Itanhy.

Juaci, lançou nos grupos de WhatsApp, um comunicado sobre o falecimento do seu filho e ao mesmo tempo pediu ajuda para tentar conseguir trazer o corpo do seu filho para Sergipe, mas segundo ele, a empresa onde o filho trabalhava, está arcando com toda despesa.

O pai do jovem disse que o corpo do seu filho poderá chegar por volta da meia noite de hoje (16), e o sepultamento será no Cemitério São Francisco de Assis, no bairro Cidade Nova.

Por Magno de Jesus